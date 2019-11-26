Jean Michael Seri: Açıklayacak kelime bulamıyorum

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki 5. maçında sahasında ağırladığı Club Brugge karşısında 11. dakikada Adem Büyük’ün golüyle öne geçmesine rağmen 90+2’de Diatta’nın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi yolunda ağır bir yara aldı.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın orta sahasındaki tecrübeli isim Jean Michael Seri önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Seri'nin maç sonu açıklamaları:

"Açıkçası çok şey yok söyleyecek. Kelimeleri de bulamıyorum. Bugün 3 puan ellerimizden gitti. Çok çabuk toparlanıp pazar günkü maça bakmalıyız. Sayfayız çevirip yeni bir sayfa açacağız."

"Şu anda baktığımız zaman son dakikalarda yenen golün cevabı bende yok. Doğru soruların sorulması lazım, bu bende değil. Maç geneline bakınca gol yememeye özen göstermelisiniz. Biz de fırsatlar bulup gole çeviremedik."

"Son dakikalara kadar dikkatli durmadığımız için gole engel olamadık. Sezon sonuna kadar buna devam etmeliyiz bundan sonra."