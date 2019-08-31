Jean Kevin Augustin transferinde son dakika gelişmesi!

Burak Yılmaz'ın beklenmedik sakatlığı sonrası golcü arayışlarına geçen Beşiktaş'ın Bundesliga ekibi RB Leipzig'de forma giyen Jean Kevin Augustin'i gündemine aldığı öne sürülmüştü. İddiayı ortaya atan Le 10 Sport dergisi, şimdi de söz konusu transferde Kara Kartal'a çok güçlü bir rakibin çıktığını duyurdu.

Fransa'da haftalık olarak yayım yapan dergi, Radamel Falcao'yu Galatasaray'a göndermeden evvel kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Monaco yönetiminin Mauro Icardi transferinden vazgeçtikten sonra rotasını Augustin'e kırdığını yazdı. Haberde Ligue 1 ekibinin 22 yaşındaki santrforla sözleşme imzalamaya çok yakın olduğu ifade edildi.

Öte yandan L'Equipe gazetesi de Monaco'nun genç forvet için Leipzig kulübüyle her konuda anlaştığını ve oyuncunun bugün sağlık kontrolünden geçeceğini aktardı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler