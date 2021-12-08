Süper Lig ’i kasıp kavuran Trabzonspor , transferde de fırtınalar estiriyor... Sezon başında olduğu gibi devre arası için de çalışmalara çok erken başlayan Bordo-Mavililer, ilk imzayı Jean Evrard Kouassi’ye attıracak. Fildişili kanat oyuncusu ile prensip anlaşmasına varan Karadeniz ekibi, Kouassi’yi Türkiye’ye getirdi. Dün akşama doğru İstanbul’a ayak basan Kouassi, gece ise Trabzon’a indi. 27 yaşındaki yıldız, kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçecek, ardından da resmi imzayı atacak. Çin’de Wuhan Kulübü ile ay sonunda sözleşmesi bitecek olan Kouassi için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Oyuncuya da bu sezon 650-700 bin Euro civarı maaş verilmesi bekleniyor.

Antrenmanlara çıkacak

Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Gervinho’nun sözleşmesi dondurularak, Kouassi’nin lisansı çıkartılacak. Öte yandan, teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda idman eksiğini kapatmak ve takıma hızlı adapte olabilmek için Kouassi’nin Bordo-Mavili oyuncularla antrenmanlara katılacağı öğrenildi.