Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor 'dan sürpriz hamle... Karadeniz ekibi, 31 Aralık 2021'de Wuhan Zall ile sözleşmesi sona erecek olan Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardı. Hafta içinde Türkiye'ye gelmesi beklenen Fildişili sol kanat oyuncusunun transfer döneminin açılmasıyla resmi imzayı atacağı öğrenildi. Bu son dakika gelişmesinin ardından Trabzonspor taraftarı, Kouassi'nin kariyerini ve kim olduğunu araştırmaya başladı. Jean Evrard Kouassi kimdir, kaç yaşında? Jean Evrard Kouassi nereli ve hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıtlar aradık.

Jean Evrard Kouassi kimdir, kaç yaşında? Jean Evrard Kouassi nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Jean Evrard Kouassi, 25 Eylül 1994 yılında Fildişi Sahili'nin N'Damien şehrinde dünyaya geldi. Ülkesinde futbola başlayan ve Jeunesse Sportive de Bassam ile Moossou formaları giyen sol kanat oyuncusu, Ocak 2013'te Avrupa'nın yolunu tuttu. Bedelsiz olarak Hajduk Split'e imza atan Kouassi, Hırvatistan'da 2 sezon geçirdi.

Hajduk'ta 73 maça çıkan ve 17 gol, 12 asistle skor katkısı veren Kouassi, Şubat 2015'te 2 milyon Euro bonservisle Çin'e gitti, Shanghai Port'la sözleşme imzaladı. Shanghai'da 2 yıl geçiren ve 48 maçta 12 gol, 6 asistle oynayan yıldız oyuncu, Ocak 2017'de bedelsiz olarak Wuhan Zall'ın yolunu tuttu.

Wuhan'da 105 maça çıkan ve 48 gol, 23 asistle skor katkısı veren 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona erecek. Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Jean Evrard Kouassi, kanatlarda ve forvette görev alabiliyor. 1.80 boyunda olan Kouassi, Fildişi Sahili A Milli Takım formasını da 6 kez giyerken 1 gol atma başarısı gösterdi.