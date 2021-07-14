Turkish Airlines EuroLeague'deki İspanyol temsilcilerinden Baskonia, yeni sezon öncesi guard rotasyonuna tanıdık bir ismi ekledi. Baskonia, daha önce 2017-20 yılları arasında takımın formasını giyen Jayson Granger'ı transfer etti.

2017'de EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes'ten ayrılan Granger, Baskonia'ya transfer olmuştu. 2020'de ise Granger, Alman ekibi ALBA Berlin'in kadrosuna katılmıştı. Geçtiğimiz sezon ALBA Berlin formasıyla EuroLeague'de 28 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu; 8.1 sayı, 4.9 asist ortalamaları yakaladı.

Baskonia'dan yapılan açıklamada Jayson Granger ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.