Jaycee Carroll: Zor bir maça hazır olmalıyız

Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun son haftasında İspanyol devi Real Madrid, temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi Real Madrid'in yıldızlarından Jaycee Carroll, kendilerini zor bir maçın beklediğini ifade etti.

Zor bir maça hazır olmaları gerektiğini belirten Carroll, "Fenerbahçe'nin iyi ve yetenkli bir takım olduğunun farkındayız. Aynı zamanda atletik ve bayağı fizikliler çünkü sert oynayan uzun ve hızlı oyunculara sahipler. Rekabetçi bir kadroları var. Bu yüzden zor bir maça hazır olmalıyız. Maçın başlangıç anından itibaren odaklanmalıyız. Çok fazla hata yapmaz ve hücumda topu iyi çevirirsek kazanma seçeneğimiz oluşur" ifadelerini kullandı.