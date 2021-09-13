İspanya La Liga’nın mali kuralları nedeniyle Lionel Messi’nin, Barcelona’dan ayrılması tüm dünyada büyük sükse yaratmıştı. Bu kez de La Liga Başkanı Javier Tebas’ın, Real Madrid’in ekonomisi hakkındaki sözleri çok konuşulacak gibi… Adeta Los Galacaticos taraftarlarına müjdeyi veren Tebas, “Madrid birçok oyuncusunu sattı. Bu sene para kaybetmediler ve varlıklarını da sattılar. Önümüzdeki sezon hem Mbappe hem de Haaland’ı aynı anda alacak paraları var. Fransa’nın sistemi yanlış. 400 milyon Euro kaybeden PSG’nin, 500 milyon maaş bütçesine sahip olması ve Mbappe’ye gelen teklifleri reddetmesi anlaşılamaz” dedi.

‘Barcelona’ya katkı sağladık’

Tebas, Barcelona hakkında ise, “Önemli olan kulübün borcu değil, ödeme kapasitesi. Ekonomik kontrol kurallarının sertliğiyle Barcelona’nın ekonomisine fayda sağladık. Genel olarak durumları fena değil. Daha kötü olan birçok kulüp var” ifadelerini kullandı.



