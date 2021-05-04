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Javi Martinez Bayern Münih'ten ayrılıyor

Defans oyuncusu Jerome Boateng ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bayern Münih'te bir ayrılık daha yaşandı. Takımın tecrübeli ismi Javi Martinez, sezon sonunda Alman devinden ayrılacağını duyurdu.

04 Mayıs 2021, Salı 16:56 Son Güncelleme:
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Javi Martinez Bayern Münih'ten ayrılıyor

Bayern Münih'te yaprak dökümü devam ediyor. İspanyol futbolcu Javi Martinez, sezon sonunda Alman devinden ayrılacağını açıkladı. 

32 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada; "Birlikte kazandığımız pek çok şampiyonluktan dolayı çok mutluyum. Bayern ve taraftarları sonsuza dek kalbimde kalacak" ifadelerini kullandı. Martinez, 2012 yılında Athletic Bilbao'dan Bayern Münih'e transfer olmuş ve Alman deviyle 9 senede 23 kupa zaferi elde etmişti.


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Boateng'in ayrılacağı kesinleşmişti

Bayern Münih, daha önce Jerome Boateng ile yeni sezon için sözleşme yenilememe kararı almıştı.



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