Bayern Münih'te yaprak dökümü devam ediyor. İspanyol futbolcu Javi Martinez, sezon sonunda Alman devinden ayrılacağını açıkladı.

32 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada; "Birlikte kazandığımız pek çok şampiyonluktan dolayı çok mutluyum. Bayern ve taraftarları sonsuza dek kalbimde kalacak" ifadelerini kullandı. Martinez, 2012 yılında Athletic Bilbao'dan Bayern Münih'e transfer olmuş ve Alman deviyle 9 senede 23 kupa zaferi elde etmişti.









Boateng'in ayrılacağı kesinleşmişti

Bayern Münih, daha önce Jerome Boateng ile yeni sezon için sözleşme yenilememe kararı almıştı.







