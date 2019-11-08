Jason Rich, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde haftanın en iyi beşinde

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) 4’üncü haftanın en iyi beşi belli olurken, temsilcimiz Gaziantep Basketbol’dan Jason Rich haftanın en iyi beşinde yer aldı.

08 Kasım 2019, Cuma 14:33
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Jason Rich, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde haftanın en iyi beşinde

BCL’de 4’üncü haftanın en iyi beşi belli olurken, temsilcimiz Gaziantep Basketbol’dan Jason Rich haftanın en iyi beşinde yer aldı. 

Gaziantep Basketbol, BCL’de C Grubu'ndaki 4’üncü maçında Letonya temsilcisi VEF Riga'yı deplasmanda 85-81 kazandı. Jason Rich, Gaziantep Basketbol formasıyla oynadığı ilk BCL maçında 29 dakika süre aldı ve 25 sayı, 5 asist, 3 top çalma ve 2 ribaundla oynadı. Ameirkalı guard, Riga’da oynanan maçta 27 verimlilik derecesine ulaştı.

BCL’de 4’üncü haftanın en iyi beşinde yer alan diğer oyuncular; Marco Spissu (Dinamo Sassari), Lahaou Konate (Iberostar Tenerife), Suleiman Braimoh (Hapoel Bank Yahav Jerusalem) ve Nicolas De Jong (Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez) oldu.

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