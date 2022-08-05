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Jason Denayer'e iki teklif birden! Galatasaray, Beşiktaş derken...

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Belçikalı savunmacı Denayer'e sürpriz talipler çıktı.

05 Ağustos 2022, Cuma 13:10 Son Güncelleme:
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Jason Denayer'e iki teklif birden! Galatasaray, Beşiktaş derken...

Fransız ekibi Olympique Lyon'la sözleşmesi sona erdikten sonra Süper Lig'den Galatasaray ve Beşiktaş 'ın gündemine gelen Jason Denayer, sürpriz bir teklif aldı.

Bonservisi elinde olan Belçikalı savunmacı, talep ettiği yüksek rakam nedeniyle Türk takımlarıyla yaptığı transfer görüşmelerinden sonuç alamamıştı. 

Fransız basını, 27 yaşındaki deneyimli stoperin Suudi Arabistan'dan dikkat çekici bir teklif aldığını duyurdu. Oyuncuya teklif sunan kulüplerin Al Ettifaq ile Al Nassr olduğu bildirildi. Al Ettifaq'ın yaptığı teklifle ilgili 4 yıllık bir sözleşme önerildiği bilgisi paylaşıldı.

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