2018 yılında Lyon'a transfer olduktan bu yana Fransız ekibinin savunmadaki kilit isimlerinden biri olan Jason Denayer, sezon sonu takımdan ayrılabilir.

Fransız basınında yer alan habere göre sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Denayer ile Lyon yeni kontrat görüşmelerinde anlaşmadan çok uzak. Belçikalı stoperin yüksek maaş talebi nedeniyle Fransız ekibi, oyuncunun sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmıyor.

Denayer kalmak istiyordu

Jason Denayer daha önce Kasım ayında yaptığı açıklamalarda takımda kalmak istediğini dile getirerek,"Menajerlerim kulüple görüşüyor. Ben hala bekliyorum ve sözleşmemi uzatmak istiyorum. Şu an için fazla ilerleme kaydedemedik. Ortak bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz. Başarırsak dileğim kulüpte kalmak." sözlerini söylemişti.

Lyon kulübünün başkanı birkaç hafta önce gerçekleştirdiği bir konuşmada ise Denayer'in sözleşme uzatma görüşmeleri hakkında, "Hala sözleşmesini uzatma şansımız var." demişti.

Daha önce Galatasaray forması da giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu 2018 yılından bu yana Lyon'da mücadele ediyor. Bu sezon 17 maça çıkan Denayer, takımı adına 3 gol ve 1 asistlik katkı vermiş durumda.



