Ülkemizde kiralık olarak forma giymiş olan pek çok yabancı futbolcu bulunmaktadır. O yabancı futbolculardan bir tanesi de Jason Denayer'dir. Jason Denayer Süper Lig'de forma giymiş ve iz bırakmış kiralık olarak geldiği dönemde taraftarların en sevdiği futbolculardan biri haline gelmiştir. Jason Denayer aynı zamanda ülkesinde de en etkili performans gösteren futbolculardan biridir. Süper ligde büyük takımlarda oynama şansı elde etmiştir. Jason Denayer 1.84 metre boyundadır. Ağrılığı ise 70 kilodur. Defans pozisyonunda görev yapan Jason Denayer aynı zamanda stoper ve sağ bek pozisyonunda da oynamaktadır. Jason Denayer oldukça hızlı ve teknik bir oyuncudur. Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynayan bir futbolcu olan Jason Denayer süper ligde iki kez kiralık dönem geçirmiştir. Jason Denayer'in tam adı Jason Gregory Marianne Denayer'dir.

Jason Denayer kimdir, nereli?

Jason Denayer Brüksel Belçika doğumludur. Belçikalı futbolcu olan Jason Denayer aslen Kongoludur.

Jason Denayer kaç yaşında?

Jason Denayer 1995 doğumludur. 26 yaşındadır.

Jason Denayer'ın maaşı ne kadar?

Jason Denayer'in Ligue 1 ekibi Lyon'dan yıllık aldığı ücret 2 milyon eurodur.

Jason Denayer'in Hayatı

Jason Denayer'in annesi Belçikalı babası ise Kongoludur. 1995 yılında Belçika'nın Brüksel şehrinde dünyaya gelmiştir. Jason Denayer futbola başladığında yaşı henüz 8 yaşındaydı. 2003 yılında doğduğu şehirde Ganshoren takımı ile altyapı kariyerine başlamıştır. Altyapıda hızı ve tekniği ile dikkat çeken bir futbolcu olmuştur. Jason Denayer 2006 yılına kadar Ganshoren altapısında forma terletmiştir. 2006 yılında ise Belçika'nın en büyük takımlarından olan Anderlecht takımı ile anlaşmış ve bu takımın altyapısında oynamaya devam etmiştir.

2006 yılından 2008 yılına kadar Jason Denayer Anderlecht altyapısı ile futbol hayatına devam etmiştir. Oldukça başarılı bir altyapı kariyeri geçiren Jason Denayer 2008 yılında ise JMG Academy altyapısına başlamıştır. Jason Denayer 2008 yılından 2013 yılına kadar JMG Academy altyapısında oynamıştır. Dünya'nın en iyi takımlarından olan Manchester City takımı yetkilileri tarafından beğenilmiş ve 2013 yılında Manchester City altyapısına devam etmiştir. Jason Denayer 2013 - 2014 sezonunda ise son altyapı kariyeri olan Manchester City altyapısında oynamıştır.

2014 yılında Manchester City, Jason Denayer'in performansını beğenmiş ve profesyonel sözleşme imzalamıştır. Jason Denayer ile 4 yıllık bir sözleşme imzalayan Jason Denayer tecrübe kazanması için İskoçya takımlarından olan Celtic takımına kiralanmıştır. Celtic takımı ile oldukça etkili bir performans göstermiştir. Jason Denayer Celtic forması ile 29 maçta 5 gol atmayı başarmıştır. 2015 - 2016 sezonu için ise ilk defa süper lig macerası başlamıştır. Galatasaray 'ın stoper ihtiyacı göz önünde bulundurularak, aynı zamanda Avrupa kupalarında da oynayacağı göz önüne alınarak, Manchester City tarafından Jason Denayer 1 sezon Galatasaray'a kiralanmıştır.

Galatasaray forması ile kısa sürede taraftarın en sevdiği futbolculardan biri haline gelen Jason Denayer 17 maçta forma giymiştir. 17 maçta stoperin bir numaralı futbolcusu haline gelmiştir. Daha sonra Galatasaray'ın tekrardan satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği Jason Denayer'i kulübü bırakmamıştır. 2016 - 2017 sezonu için ise Jason Denayer Sunderland ekibine kiralanmıştır. Sunderland ekibi ile mutsuz olduğunu ifade eden Jason Denayer Galatasaray'a tekrardan kiralanmak istediğini Manchester City yönetimine iletmiştir. Bunun üzerine futbolcu 2017- 2018 sezonu için ise tekrardan Galatasaray'a kiralanmıştır.

Galatasaray'da 22 maça çıkmış ve Avrupa kupalarında da mücadele etmiş olan Jason Denayer oldukça etkili bir performans göstermiştir. Sezon bittikten sonra Galatasaray'ın tekrardan kiralamak istediği oyuncuya bu sefer city ekibi izin vermemiş ve oyuncu bonservisi ile birlikte Olimpik Lyon ekibine gönderilmiştir. Lyon'da 54 maça çıkmış ve 2 gol atmıştır. Jason Denayer Lyon'da şampiyonlar liginde de haftanın en iyi 11'ine seçilmiştir.

Jason Denayer'in Milli Takım kariyeri

Jason Denayer 2013 - 2014 yıllarında ilk kez Belçika U19 takımına kiralanmıştır. 2014 yılında ise Belçika U 21 ekibi ile maçlara çıkmış olan Jason Denayer Belçika a milli takımı ile 2015 yılında tanışmış ve 12 maçta forma giymiştir.