Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen Belçikalı stoper Jason Denayer sezon sonu takımdan ayrılabilir.

L'Equipe'te yer alan habere göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jason Denayer ile Lyon arasındaki kontrat görüşmelerinde taraflar anlaşmaya varamadı. Sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç çıkmamasının üzerine Belçikalı savunma oyuncusu takımdan ayrılmaya karar verdi.

Denayer kalmak istiyordu

Jason Denayer daha önce Kasım ayında yaptığı açıklamalarda takımda kalmak istediğini dile getirerek,"Menajerlerim kulüple görüşüyor. Ben hala bekliyorum ve sözleşmemi uzatmak istiyorum. Şu an için fazla ilerleme kaydedemedik. Ortak bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz. Başarırsak dileğim kulüpte kalmak." sözlerini söylemişti.

Daha önce ülkemizde Galatasaray forması da giyen Denayer bu sezon 19 maçta forma giyerken takımı adına 3 gol, 1 asistlik katkı vermişti.

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