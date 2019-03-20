Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde konuk olduğu temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya 76-67 mağlup olan Buducnost'un başantrenörü Jasmin Repesa, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Beko’yu aldığı galibiyetten dolayı tebrik eden Repesa, "Oyuncularım 37 dakika boyunca çok iyi oynadı. Sezonun en iyi maçını oynadık. Fenerbahçe’ye karşı her an, her saniye iyi olmak gerekiyor. Son anlardaki tercihlerimizden dolayı maçı kaybetti." değerlendirmesinde bulundu.