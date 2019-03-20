Jasmin Repesa: "Fenerbahçe’ye karşı her an, her saniye iyi olmak gerekiyor"

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde konuk olduğu temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya 76-67 mağlup olan Buducnost'un başantrenörü Jasmin Repesa, sezonun en iyi oyununu oynamalarına rağmen kaybettiklerini dile getirdi.

20 Mart 2019, Çarşamba 00:31
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Jasmin Repesa: 'Fenerbahçe’ye karşı her an, her saniye iyi olmak gerekiyor'

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde konuk olduğu temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya 76-67 mağlup olan Buducnost'un başantrenörü Jasmin Repesa, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Beko’yu aldığı galibiyetten dolayı tebrik eden Repesa, "Oyuncularım 37 dakika boyunca çok iyi oynadı. Sezonun en iyi maçını oynadık. Fenerbahçe’ye karşı her an, her saniye iyi olmak gerekiyor. Son anlardaki tercihlerimizden dolayı maçı kaybetti." değerlendirmesinde bulundu.

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