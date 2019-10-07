Turkish Airlines EuroLeague'deki Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ın koçu Sarunas Jasikevicius, bugün Olympiacos'un David Blatt ile yollarını ayırma kararını değerlendirdi.

Litvanyalı gazeteci Donatas Urbonas'ın haberine göre Olympiacos'un kararını, basketbol dünyasındaki genel tutum doğrultusunda değerlendiren Jasikevicius, "Koçu görevden almak bu ara moda. Elbette takımın içinde değilim ve belki bilmediğimiz şeyler var. Ama bu, en kolay yol. Bazen işe yarar ama sabırsızlığın daha iyi sonuçlara imkan sağlayacağından emin değilim" ifadelerini kullandı.