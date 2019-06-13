Jarlinson Pantano, bisiklet kariyerini sonlandırdı

Trek-Segafredolu sporcu, suçlamaları reddetmeye devam etti ve LAFM.com’a verdiği röportajda; “Bu oldukça rahatsız edici bir durumdu ve hayatımı çok etkiledi. Kariyerimi bu şekilde bitirmeyi hiç beklemiyordum.” ifadelerini kullandı.

Oldukça zor bir süreçten geçtiğini belirten Kolombiyalı, “Ben masumum ama bir anda olaylarla mücadele etmek zorunda bırakıldığım için kendimi savunacak bir şey diyemedim” dedi.

26 Şubat tarihinde gerçekleştirilen doping kontrolleri sırasında kanında EPO maddesine rastlanan Pantano’nun doping davası 15 Nisan’da başladı. 2017 yılında dahil olduğu Trek-Segafredo takımı adına yarışan sporcunun bu tarih itibariyle lisansı askıya alındı ve Paris – Nice’te yarıştıktan sonra 25 Mart’ta başlayan Volta Ciclista a Catalunya’nın açılış etabında UCI’ın kararı sebebiyle yarışı bırakmak durumunda kaldı.

O tarihten bu yana yarışlardan uzak olan Pantano, yanlış bir şey yapmadığını, bu yüzden özür dilemek için bir nedeninin olmadığını söyledi. “Vicdanım rahat. Bir virüs sebebiyle sağlık problemleri yaşıyor olduğum bir sır değil. Bu şey vücuduma nasıl girdi bilmiyorum. Ancak sonucu pozitif çıkan iki kontrolde de bana uymayan bir şeyler var ve öte yandan ben 60’dan fazla biyolojik kontrol pasaportuna sahibim.”

Trek-Segafredo ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan ve bu süreçte asla doping yapmadığını, yapmaya da ihtiyaç duymadığının altını çizen Pantano, UCI ile savaşmaktan yorulduğunu belirterek; “Bu konuda UCI ile savaşmaya devam etmemeye karar verdim. Çünkü kendimi savunmaya çalışmam oldukça pahalıya patlayacak ve zaten takımdaki pozisyonumu çoktan kaybettim. Bisiklet kariyerim boyunca ne gerekiyorsa yaptım. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

(Cyclist)



