Jarell Eddie: Bunun bir EuroLeague derbisi olduğunun farkındayız

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. maç döneminde Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i konuk etmeye hazırlanıyor. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko'nun önemli isimlerinden Jarell Eddie, açıklamalarda bulundu.

Bir derbi oynayacaklarının bilincinde olduklarını dile getiren Eddie, "Bizim için çok büyük bir maç. Her iki takım da çok iyi basketbol oynuyor. Bunun bir EuroLeague derbisi olduğunun farkındayız. Sıralama açısından da çok önemli bir mücadele. Bu karşılaşmaya bir final maçı gibi bakacağız, çünkü bizim için öneminin bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.