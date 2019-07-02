Japonya’dan kardeş takım

Siyah-Beyazlılar, Japon kulübüyle ağustos ayında imzaları atmak için söz kesti. Japonya’da bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, kulüp yetkilileriyle görüşerek, özellikle altyapı işbirliğinin detaylarını görüştü. Kara Kartal’ın, Uzak Doğu ve özellikle de Japonya’daki bilinirliğini artırmak amacıyla yapılan görüşme sonrasında Beşiktaş, Japonya’da futbol okulu açacak ve bu kulüple de işbirliği daha da geniş çevreye yayılarak devam edecek.