Japone, Bursaspor Esports ile anlaştı

1907 Fenerbahçe’den ayrılan Bahadır “Japone” Çolak, Yaz Mevsiminde vadide Bursaspor Espor forması ile yer alacak.

Profesyonel Espor kariyerine SuperMassive TNG ile başlayan Japone, takımının slot haklarını 1907 Fenerbahçe’ye satmasının ardından 10 Aralık 2016 tarihinde 1907 Fenerbahçe takımına transfer oldu. 1907 Fenerbahçe’nin Şampiyonluk Ligine katıldığı ilk mevsim takıma transfer olan Japone ilk mevsim çok fazla forma şansı bulamadı ve takımı Kış Mevsiminde yarı final oynadı. Yarı Finalde SuperMassive takımına yenilerek elendi. Ardından Yaz Mevsiminde Padden ve Japone ikilisine alt koridoru teslim eden 1907 Fenerbahçe normal sezonu birinci sırada bitirdi ve direkt olarak Yarı Finalden yoluna devam etti. Yarı Finalde Youth Crew ile eşleşen 1907 Fenerbahçe, rakibini 3-0 ile geçerek adını finale yazdırdı. 19 Ağustos 2017 tarihinde Ülker Sports Arena’da oynanan Türkiye Büyük Finali’nde Bahçeşehir SuperMassive’i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Japone bu şampiyonluk ile kariyerindeki ilk kupasını kaldırdı ve mevsim sonunda 1907 Fenerbahçe ile yollarını ayırdı.

Kış Mevsimi için bir takım arayan Japone, Dark Passage’dan gelen teklifi kabul etti. Takımın alt koridorunda Ruve Sama ile bir mevsim geçiren Japone, Dark Passage ile Çeyrek Finale yükseldi. Çeyrek Finalde ise gelecek mevsim yer alacağı Youth Crew’a 3-0 yenildi.

Dark Passage ayrılığı sonrası Beykent.Uni Crew ile Yaz Mevsimi için anlaştı. Yaz mevsiminde normal sezonda 9 galibiyet ve 19 mağlubiyet alan Crew, Yükselme Ligi takımlarında Pars Esports ile eleme maçı oynadı ve bu maçta 3-0 yenilerek ligden düştü. Lig düşüşü ardından önemli kararlar alan Japone, tekrardan 1907 Fenerbahçe ile anlaştı.

Yenilenen kadroda kaptan olarak yer alacak olan Japone, kendisinin de önemli oyunları ile aynı 2017 Yaz Mevsiminde yaşadığı şampiyonluk gibi Kış Mevsiminde de takımı ile şampiyon oldu. 1907 Fenerbahçe şampiyonluğunun ardından Vietnam’da düzenlenecek olan MSI 2019 Ön Eleme Grup Aşaması’nda yer alma hakkı kazandı. Grup aşamasında VCS temsilcisi Phong Vu Buffalo, OPL temsilcisi Bombers ve LLA temsilcisi Isurus Gaming ile mücadele eden 1907 Fenerbahçe, son grup maçında rakibi Phong Vu Buffalo’yu mağlup ettiğinden dolayı grup liderliği için tie-break oynamayı hak etti. Oynanan tie-break maçını kaybeden 1907 Fenerbahçe, MSI’a veda etti.

MSI Ön Eleme maçlarının da sona ermesi ile akıllarda soru işareti bırakan Japone, birkaç gün sonra sözleşmesi devam etmesine rağmen sosyal medya hesabından gelen teklifleri değerlendireceğini ve önümüzdeki sezon farklı bir takımda yer almak istediğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından takımdan neden ayrıldığını da açıklayan tecrübeli oyuncu ayrılığın nedeni olarak takım koçu Türkinatör ve alt koridor oyuncusu Hades ile devam etmek istemediğini söyledi.

Bu ayrılık sonrası hangi takımda yer alacağı merak konusu olan Japone, Galatasaray Espor ile adı anılmaya başlandı. Twitch’de bir yayında bu transferi inkar ederek dedikoduyu sona erdiren Japone, bu akşam saatlerinde Bursaspor Esports ile anlaştığını duyurdu. Japone’nin Bursaspor Esports nişancısı Alive ile Yaz Mevsiminde ne yapacağı merak konusu. (Playerbros)