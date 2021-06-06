Japon tenisçi Naomi Osaka, destekçilerine teşekkür etti

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından destekçilerine seslenen Osaka, "Size tüm kalbimle teşekkür ederim. Bu aralar telefonu çok fazla kullanmıyorum ama verilen desteğin farkındayım. Bunu gerçekten takdirle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan dünya 2 numarası olan Osaka, ruh sağlığını korumak adına Fransa Açık’ta basın toplantılarına katılmayacağını duyurmuş, ilk tur maçının ardından medya önüne çıkmayan Japon tenisçiye 15 bin dolar para cezası verilmişti. Turnuvadan ihraç edilmesi de gündeme gelen Osaka, 2018 yılından beri uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini belirterek organizasyondan çekildiğini açıklamıştı.

Bu olayın ardından aralarında ABD’li tenisçiler Serena Williams ve Coco Gauff, eski yıldız tenisçiler Martina Navratilova ve Billie Jean King, ABD’li yıldız basketbolcu Stephen Curry ve Formula 1 takımı Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton’ın da bulunduğu birçok ünlü, Osaka’yı destekleyen açıklamalarda bulunmuştu.

AA