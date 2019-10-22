Japon teknosporu ‘Hado’ İstanbul’da

Selin GÜRSEL – Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) – SON üç yıldır Uzak Doğu’da şampiyonaları düzenlenen Japon Artırılmış Gerçeklik Sporu ‘Hado’, İsfanbul Tema Park’ta meraklılarıyla buluşuyor. Sporla teknolojinin birleştiği oyun 29 Ekim’e kadar tema park misafirleri tarafından ücretsiz denenebilir.

İsfanbul Tema Park, dünyaca ünlü Japon Artırılmış Gerçeklik (AR) oyunu Hado’ya ev sahipliği yapıyor. 22 - 29 Ekim tarihlerinde Tema Park’a giriş bileti alan misafirler, Hado’yu ücretsiz olarak tecrübe edebilecek. Tokyo merkezli dijital araştırma ve oyun tasarım merkezi The Superhuman Sports Society’nin oyun ve teknolojiyi birleştirerek tasarladığı artırılmış gerçeklik oyunu Hado, Türkiye’de meraklı takipçileriyle buluştu. Hado’nun ilk günkü açılış etkinliğine Avrupa ve Japonya’dan temsilcilerin yanı sıra, Hado Türkiye Direktörü Koray Erdemir ve İsfanbul Tema Park Yönetici Direktörü Tankut Tonger katıldı.

SPOR YAPARKEN EĞLENMEK MÜMKÜN

Organizasyondan ötürü heyecanlı olduklarını belirten İsfanbul Tema Park Yönetici Direktörü Tankut Tonger, “Çok enteresan bir spor bu Hado. Arttırılmış gerçeklik teknolojisinin, bilgisayar oyunlarının ve sporun birleştirildiği bir etkinlik. Japonya’da yaklaşık 3 senedir büyük kitlelerin takip ettiği bir organizasyonu buraya getirdik. 7 gün boyunca bizlerle olacak. Tema parkı ziyaret eden bütün misafirlerimiz ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilecek. Oldukça yorucu ve kalori harcattıran, spor yaparken insanların eğlendiği bir organizasyon” dedi.

BU OYUNDA YAŞ FARKI ÖNEMLİ DEĞİL

Hado’yu 20 ülkeyle birlikte İstanbul’a da getirdiklerini ifade eden Hado Türkiye Direktörü Koray Erdemir, “Bu yeni bir organizasyon, yeni bir spor dalı. Anneyle çocuğun, kadınla erkeğin yaş farkı gözetmeksizin çok rahat bir şekilde spor yapabileceği, fiziksel temas olmadan teknolojinin günümüz sporuyla birleştiği bir organizasyon” dedi.

6 ÜLKEDE FEDERASYONU VAR

Oyunu hem Türkiye’de hem de Japonya’da birkaç defa deneyimlediğini aktaran Erdemir, “Türkiye’deki hedefimiz, önümüzdeki yıl sonuna kadar farklı şehirlerde kurulacak olan 50 noktada insanları Hado’yla tanıştırmak. Ve en yakın zamanda lisanslı oyuncu portföyü yaratıp 2020 sonundaki Dünya Şampiyonası’na sporcu yollamak. Çünkü 2016 yılından itibaren Dünya Şampiyonası düzenleniyor. 6 farklı ülkede federasyonu kurulmuş durumda. Dünya üzerinde gerçekten çok yaygınlaşmakta olan bir spor. Çok hızlı gelişiyor. Uzak Doğu’da oyuncu sayısı çok fazla. Japonya’daki bir Bahar Kupası’na gitme şansım oldu, yaklaşık bin 500 kişilik bir seyirci grubu vardı” ifadelerini kullandı.