Japhet Tanganga kimdir, kaç yaşında? Japhet Tanganga nereli ve hangi takımlarda oynadı?
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Tottenham'ın 22 yaşındaki stoperi Japhet Tanganga'yı 1 yıl kiraladığı iddia edildi. Tottenham altyapısından yetişen ve İngiltere U21 Takımı'nda da forma giyen Tanganga'nın kariyeri bu son dakika gelişmesinin ardından merak konusu oldu. Japhet Tanganga kimdir, kaç yaşında? Japhet Tanganga nereli ve hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.
Galatasaray 'ın Tottenham'ın 22 yaşındaki stoperi Japhet Tanganga'yı 1 yıl kiraladığı iddiası Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarını heyecanlandırdı. Tottenham altyapısından yetişen ve daha önce hiç ülke dışına çıkmayan Kongo asıllı İngiliz stoperin kariyeri, transfer iddialarının güçlenmesinin ardından merak konusu oldu. Geçtiğimiz sezon 13 maçta forma giyen genç stoperin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro ve Tottenham ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Japhet Tanganga kimdir, kaç yaşında? Japhet Tanganga nereli ve hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları haberimizde.
Japhet Tanganga kimdir, kaç yaşında? Japhet Tanganga nereli ve hangi takımlarda oynadı?