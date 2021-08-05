Galatasaray 'ın Tottenham'ın 22 yaşındaki stoperi Japhet Tanganga'yı 1 yıl kiraladığı iddiası Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarını heyecanlandırdı. Tottenham altyapısından yetişen ve daha önce hiç ülke dışına çıkmayan Kongo asıllı İngiliz stoperin kariyeri, transfer iddialarının güçlenmesinin ardından merak konusu oldu. Geçtiğimiz sezon 13 maçta forma giyen genç stoperin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro ve Tottenham ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Japhet Tanganga kimdir, kaç yaşında? Japhet Tanganga nereli ve hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları haberimizde.

Japhet Tanganga kimdir, kaç yaşında? Japhet Tanganga nereli ve hangi takımlarda oynadı?