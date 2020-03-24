Janik Haberer kimdir? Janik Haberer kaç yaşında, nereli?

Beşiktaş, sezon başında Arsenal'den kiralık olarak kadroya katılan Elneny'nin ayrılık olasılığına karşı hedefteki ismi belirledi: Janik Heberer. Sezon sonu takımdan ayrılacak olan Elneny'nin yerine alınacak oyuncuya bonservis ödenmesini istemeyen Sergen Yalçın, Freiburg'dan Janik Haberer'i istiyor. Sergen Yalçın'ın, "Bu tipte, genç bir oyuncuya ihtiyacımız olduğu doğru. Sezon sonunda sözleşmesi sona erdiği için bonservis bedeli olmayacak, Şimdiden girişimlere başlayarak oyuncuyla görüşmelere hemen başlayalım. 100. yılda bizi şampiyon yapan kadrodaki isimlerden Fabian Ernst kadar oynaması bizim için yeterli olacaktır. Ayrıca bu oyuncu daha da genç. Sadece 10 numarada değil, forvet arkası ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Çok fazla gecikmeden işi bitirmek bize büyük bir avantaj sağlar" ifadesini kullandığı öğrenildi.

2 Nis 1994 yılında Almanya'da dünyaya gelen Janik Haberer, FC Wangen 05 altyapısında başladı. Daha sonra FV Ravensburg, FC Memmingen ve SpVgg Unterhaching'in altyaş gruplarında oynanan Janik, 2014 yılında 500 bin Euro karşılığında Hoffenheim'a transfer oldu. Burada istediği kadar forma şansı bulamayan genç futbolcu, 2015'te Bochum'a kiralandı. Bochum'da 37 maça çıkan ve tecrübe kazanan Haberer, rakip filelere 4 gol bırakırken, 5 de asist yaptı.

2016 yılında 2 milyon Euro'ya Freiburg'a transfer olan başarılı futbolcu, takımının değişilmezleri arasına girdi. Alman oyuncu Janik Haberer bugüne kadar toplamda 282 resmi karşılaşmada görev yaptı. Rakip fileleri 43 kez havalandıran Haberer, ayrıca 28 de asist yaparak; toplamda 71 gole direkt olarak katkıda bulunmuş oldu.

Almanya'nın altyaş gruplarında forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 10 milyon Euro. 1.86 boyundaki Haberer'in takımıyla sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Sağ ayağını kullanan Haberer, pas duvarı olmanın dışında biraz da öne oynamasıyla ön plana çıkıyor.