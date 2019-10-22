Jani Atanasov: Sahada oynadığım zaman bütün yüreğimi ortaya koyuyorum

Yeşil-beyazlı takımın 19 yaşındaki Kuzey Makedonyalı genç oyuncusu Jani Atanasov, akşam antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. En son oynanan Ümraniyespor maçını değerlendiren genç futbolcu, "Bu maçın zor olacağını biliyorduk. Buraya gelmeden önce de liderdiler. Bu maça iyi hazırlanmıştık, rakibimizin nasıl bir takım olduğunu biliyorduk. Belki sahada en iyisini yapamadık ama tanrıya şükretmemiz lazım, 2 dakikada 2 gol atıp kazanmasını bildik” dedi.

"Türkiye'nin en iyi taraftarı"

Ülkesinin U-21 takımında Karadağ'a karşı 2 gol attığı hatırlatılan Atanasov, "Uzun süredir milli takımda oynuyorum. Gol atmak önemli değil, ülkem için oynamak büyük bir zevk. Çok küçük bir ülkeyiz. Ülkemi daha iyi yerlere taşımayı, daha iyi yerlerde mücadele etmeyi istiyorum. Bursaspor taraftarlarının bende ayrı bir yeri var. Bana defalarca ulaştılar, onlar sayesinde kendimi evimde gibi hissettim. Taraftarımız, Türkiye’nin en iyi taraftarı. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Benim de nasıl bir insan olduğumu biliyorlar. Bursaspor’u ve Bursa şehrini çok seviyorum. Sahada oynadığım zaman bütün yüreğimi ortaya koyuyorum” diye konuştu.

"Kiralık gelmek ile 3 yıllık imza atarak gelmek arasında çok büyük farklar var"

Geçen sezon ile bu sene arasındaki değişiklik ile ilgili soruya Atansov, “Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum, geçen sene çok fazla kiralık oyuncu vardı. Onlar hakkında kötü bir şey söylemek istemiyorum ama kiralık gelmek ile 3 yıllık imza atarak gelmek arasında çok büyük farklar var. Burada bir şeyler başarmak, bir şeyler elde etmek, istemekle çok fark var. Kiralık olduğunuzda başarılı olmaktan farklı bir hedefe doğru gidebiliyor. Bu sene aynı zamanda çok genç oyuncumuz var, Bursaspor’da üst seviyede oynamak istiyorlar. Hepimiz kendimizi göstermek zorundayız” şeklinde konuştu.

İHA