Jani Atanasov için Eljif Elmas modeli

Önümüzdeki sezon yoluna Spor Toto 1’inci Lig’de devam edecek olan Bursaspor, önemli yıldızlarını kaybederken gençlerden kurulu mevcut kadro değeri de 10 milyon Euro’nun altına düştü. Bu sezon altyapı ve genç oyuncularına yönelik çalışmaları bulunan yeşil-beyazlı kulüpte en önemli stratejiyi ise genç oyuncuların kazanımı oluşturuyor. Bunun için ilk akla gelen isimlerden biri de Jani Atanasov.

SEZONU U21'DE GEÇİRDİ

Geçtiğimiz sezonun başında Akademija Pandev Kulübü’nden 100 bin Euro’luk yetiştirme bedeli karşılığında alınan 19 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçeli Eljif Elmas modeli izlenecek. Geçen sezonun önemli bir bölümünü U21 Takımı’nda geçiren ve Süper Lig’de sadece 3 maçta görev alan orta alan oyuncusunun bu sezon daha fazla süre şansı bulması ön görülüyor. Böylelikle kendini göstermesi beklenen oyuncunun, bonservis değerini de artırması planlanıyor.

ELJIF ELMAS ÖRNEĞİ

Fenerbahçe’nin 180 bin Euro’ya transfer ettiği Eljif Elmas da, sarı lacivertlilerdeki ilk sezonunda 5’i lig olmak üzere toplam 7 maça çıkabilmiş; ancak geçen sezon toplam 40 maçta görev alarak kendini göstermişti. 19 yaşındaki oyuncunun değerini 100’e katlayarak İtalyan ekibi Napoli’ye transfer olması bekleniyor.

GOLE KATKISI DİKKAT ÇEKİYOR

Bursasporlu Jani Atanasov da, yeşil beyazlı ekipteki ilk sezonunda sadece 3 Süper Lig maçında görev aldı. U21 Ligi’nde ise 14 maça çıkan genç oyuncu, orta sahada görev almasına karşın 4 gol, 1 asist ile oynadı. Atanasov, Bursaspor’a gelmeden önceki son sezonunda da o dönemki takımı Akademija Pandev ile 29 maça çıkmış ve 4 gol, 8 asist ile sezonu tamamlamıştı.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)