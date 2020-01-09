Jandarma, öğrencileri Beşiktaş ile buluşturdu

Proje kapsamında Finike İlçesi Yuvalı Şehit İsmail Çalkan Ortaöğretim okulunda öğrenim gören 12 öğrenci, Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edilerek okullarından alındı ve Serik ilçesinde Beşiktaş'ın kampını yaptığı otele getirildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı personelince Beşiktaş Futbol Takımı'na çiçek ve plaket takdim edildi. Öğrenciler burada Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcular ile sohbet edip öğle yemeğinde futbolcularla birlikte yemek yedi.

İHA