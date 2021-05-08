Ülkemizi Turkish Airlines EuroLeague'de temsil eden ekiplerimizden Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Jan Vesely için menajeri Misko Raznatovic'ten açıklama geldi. Ünlü menajer, Vesely'nin takımdan ayrılacağına ilişkin çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Misko Raznatovic, "Vesely, Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncusu ve 2021-22 sezonunda başka bir Avrupa kulübünde oynama düşüncesi de ihtimali de yok" ifadelerini kullandı.