Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, yeni koçu Igor Kokoskov yönetiminde de yine iddialı bir kadro oluşturmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, bir yandan da bütçeyi düşürmek adına çabalarken birçok yüksek kontratlı oyuncunun gidişine izin verildi ve kalanlardan Jan Vesely ile de indirim görüşmeleri yapılıyor.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre Fenerbahçe Beko, iki yıllık sözleşmesi olan Vesely'nin yıllık 2.4 milyon Euro'luk maaşında indirim yapması için Çek oyuncu ile görüştü. Fakat Vesely, Fenerbahçe'nin talebine olumlu bir yanıt vermedi.

Fenerbahçe'nin indirim talebini reddeden Vesely'nin kulüpten yakın zamanda ayrılabileceği aktarılmakta. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse Sarunas Jasikevicius'u takımın başına geçiren Barcelona'nın oyuncu için hemen bitireceği belirtiliyor.