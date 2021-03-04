Jan Vesely: Takım adına çok mutluyum

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 100-92 mağlup etti. Fenerbahçe'nin yıldızlarından Jan Vesely, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Vesely, "Her şeyden önce sezon başını berbat geçirmiştik. 30 sayıyla maçlar kaybediyorduk ve Efes'e karşı son maçımızı da bu şekilde kaybettik. Mentalitemiz iç sahadaki Efes maçını unutmaya çalışıp 10 maçlık galibiyet serisi yakaladığımız dönemde oynadığımız gibi oynamak üzerineydi ve bunu yaptık. Savaştık, birlikte kaldık. Son çeyreğin başında bazı hatalar yaptık ama sonunu getirdik. Bu yüzden takım adına çok mutluyum" dedi.