Jan Vesely: Obradovic’in ne istediğini biliyorum

Fenerbahçe Beko'nun Çek pivotu Jan Vesely, Fernando Buesa Arena’da yarın oynayacakları Anadolu Efes maçının öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 20 gündür sakatlığı bulunan ve Dörtlü Final’de oynamasına şüpheyle bakılan Vesely, Sarı-Lacivertli taraftarlara müjdeli haberi vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi iyi hissediyorum. Takımla bir iki antrenmana çıktım. Tabii yarın maçtan önce bileceğiz sahada nasıl olacağımı. 5 senedir Obradovic’le çalışıyorum. Çok fazla şey değiştirdiğini söyleyemem. Obradovic’in ne istediğini biliyorum. Bu yüzden sahada olacaklara hazırım."

Anadolu Efes’le oynayacakları maça da değinen Vesely, "Onlarla bu sezon 6 maç oynadık. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Kim daha çok isterse yarın o kazanacak." diye konuştu.