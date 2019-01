Jan Vesely: Obradoviç sayesinde...

Aralık ayının en değerli oyuncusu seçilen Jan Vesely, Euorleague’in resmi sitesine röportaj verdi. Çek yıldız, kazandığı ödül, bu yılki hedefleri ve coach Obradoviç hakkında önemli açıklamalar yaptı. Ayın MVP’si seçilmesini çok çalışmaya bağlayan Vesely, “30 haftanın sadece yarısını geride bıraktık. Uzun bir yolculuk olacak ve önümüzdeki maçlar için daha da fazla konsantre olmalıyız. Son dönemde ortaya koyduğumuz çalışmanın ödüllendirilmesi elbette güzel. Uzun süredir bir aradayız. Birkaç oyuncu değişti ancak gelen oyuncular da iyi katkı verdi. İyi bir arkadaş topluluğuyuz ve birlikte zaman geçirmekten keyif alıyoruz. Soyunma odasında çok samimi bir ortam var ve bu da saha içinde bize yardımcı oluyor. Fenerbahçe’de oynamaktan gerçekten çok keyif alıyorum” dedi.

Kendini geliştirdi

Bu yıl serbest atışlarını ve asist sayılarını geliştiren Vesely “Bir gün 7 asist yapabilirim. Diğer gün 1 veya belki de hiç yapamam. Bu takıma bağlı, savunmaya bağlı ve sahadaki durumumuza bağlı. Uzun oyuncu olarak asist üzerine çalışmaya gerek olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu. CSKA Moskova’ya karşı 33 verimlilik puanı ürettiği hatırlatılan Çek pivot, “İlk yarıda CSKA’ya karşı farklı gerideydik ve berbat bir ilk yarı oynadık. Devrede birbirimizle konuşup farklı ve agresif bir basketbol oynamamız gerektiği konusunda anlaştık. Tam olarak bunu yaptık ve maçın ritmini değiştirdik. Bu sezon oynadığımız en iyi ikinci yarılardan biriydi. Kendi hakkımda konuşacak olursam da takıma en iyi şekilde yardımcı olmaya çalıştım ve bu da bu verimlilik puanına ulaşmamı sağladı” ifadesini kullandı.

Obra her şeyi biliyor

Obradoviç’le 5. sezonunu geçiren Jan Vesely, “Coach inanılmaz bir tutkuya sahip ve basketbolu herkesten daha iyi anlıyor. Gerçekten maçtaki her pozisyonu biliyor. Mesela ben neler yaptığımı ve nasıl sayı attığımı tam hatırlayamazken o her oyuncunun hareketini ve neler yaptığını biliyor. Bu, onun sahip olduğu özel bir yetenek. Onunla her zaman özel bir ilişkiye sahiptim ve NBA’den sonra bana şans tanıdı, burada oynamama ve kendim olmama fırsat sağladı. Benim yapabileceklerimi biliyor ve yapamayacağım bir şey için beni asla zorlamıyor. Kendi oyunumu oynamamı sağlıyor ve birbirimizden neler bekleyeceğimizi biliyoruz. Avrupa’ya döndükten sonra daha iyi bir oyuncuya dönüştüm” diyerek sözlerini noktaladı.