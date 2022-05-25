Turkish Airlines EuroLeague'de Final Four'u 3. sırada bitiren Barcelona, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Barcelona Tüm sözleşme tekliflerini reddeden Brandon Davies'in yerini doldurmak için harekete geçti. Katalan ekibinin hedefindeki isim ise Fenerbahçe 'nin başarılı basketbolcusu Jan Vesely.

Fenerbahçe henüz kararını vermedi

Fenerbahçe sözleşmesi sona erecek olan yıldız basketbolcu hakkında ise henüz kararını vermedi. Sarı-Lacivertli kulüp Vesely'den kendileri ile görüşmeden herhangi bir karar vermemesini istedi.

NBA kariyeri sonrası 2014'te Fenerbahçe kadrosuna katılan Vesely, Sarı-Lacivertli ekibin uzun yıllardır vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu. Tarafatarların da takımda en sevdiği isimlerin başında gelen Vesely, Fenerbahçe'nin 2017'de kazandığı EuroLeague şampiyonluğunun mimarları arasında da yer alıyordu.

32 yaşındaki Çek basketbolcu EuroLeague'De bu sezon 13.6 sayı, 6.1 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.



