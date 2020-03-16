Tottenham'ın Belçikalı yıldızı Jan Vertonghen, Leipzig deplasmanında forma giydiği gün Londra'daki 3 milyon sterlin değerindeki evine hırsızlar girdi. Vertonghen bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vertonghen ailesinin panik olduğunu ve 2 çocuğunun çok korktuğunu belirtti. Tecrübeli oyuncu, "Ailem şok geçirdi ama şu an iyiler" dedi.

Vertonghen'e evinde çalınan değerli bir eşya olup olmadığı soruldu. Belçikalı yıldız, "Bu özel bir konu. Bu konuda size açıklama yapamam." dedi. İngiliz basınında yer alan iddialara göre Vertonghen'in eşi Sophie'nin hırsızlara karşı koyamadığı ve onların taleplerini uyduğu iddia ediliyor.

Jan Vertonghen'in evi Kuzey Londra'da bulunuyor. Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ederken henüz bir ize ulaşılmış değil.

Jan Vertonghen'in 2 çocuğu bulunuyor.