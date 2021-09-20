A Milli Takım 'da Stefan Kuntz dönemi resmen başladı, Alman teknik direktörün yardımcısının kim olacağı merak konusu oldu. Alman basını, 58 yaşıdaki teknik adamın yardımcılığı için en büyük adayın Jan-Moritz Lichte olduğunu belirtti. Son olarak Mainz'ı çalıştıran ve şu anda boşta olan 41 yaşındaki antrenörün Kuntz'un ekibine dahil olması bekleniyor. UEFA-Pro lisans sahibi olan Jan-Moritz Lichte'nin kim olduğu ve kariyeri, bu son dakika gelişmelerinin ardından merak konusu oldu. Jan-Moritz Lichte kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Jan-Moritz Lichte kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.

Jan-Moritz Lichte kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Jan-Moritz Lichte kaç yaşında, nereli?

Jan-Moritz Lichte, 12 Ocak 1980 yılında Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı bir şehir olan Kassel'de dünyaya geldi. Futbolculuk kariyeri 11 yıl süren Lichte, Baunatal ve SC Paderborn 07'de oynadıktan sonra 2009 yılında antrenörlüğe başladı.

Futbol hayatına nokta koyduğu SC Paderborn 07'de altyapıda göreve başlayan Lichte, kendisi gibi Kassel doğumlu olan dönemin teknik direktörü Andre Schubert'in ekibine dahil oldu. 2009-2011 yılları arasında Paderborn'da çalışan Alman futbol adamı, daha sonra Schubert ile birlikte Bundesliga 2 ekibi St. Pauli'nin yolunu tuttu.

Schubert'in 43 maçlık St. Pauli macerasının ardından takımdan ayrılması sonrası 41 yaşındaki antrenör, 2012 yılında ülkenin en köklü ekiplerinden olan Bayer Leverkusen'e katıldı, burada Sascha Lewandowski ve Sami Hyypia ile birlikte çalıştı.

2 yıllık Leverkusen macerasının ardından Hannover 96'ya imza atan Lichte, Michael Frontzeck'in ekibinde yer aldı.

Frontzeck'in beklentilerin altında kalmasının ardından takımdan ayrılması sonrası kısa bir süre daha Hannover'de kalan Lichte, Temmuz 2017'de Mainz'a katıldı.

Mainz'da Sandro Schwarz ve Achim Beierlorzer ile birlikte çalışan Lichte, Eylül 2020'de ilk kez teknik direktör olarak şans buldu. Beierlorzer'in görevden ayrılmasıyla 1. adam olan Jan-Moritz Lichte, çıktığı 12 maçta 0.50 puan ortalaması yakaladı.

Aralık 2020'de Mainz'dan ayrılan ve daha sonra bir takımda görev almayan Jan-Moritz Lichte'nin UEFA-Pro lisansı bulunuyor.