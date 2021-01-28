Jamppi Valorant’a geçiş yaptığını duyurdu

Jamppi, ünlü profesyonel CS:GO oyuncusu, resmi olarak Valorant’a geçiş yaptığını açıkladı. Elias ” Jamppi ” Olkkonen kararını Twitter üzerinden bir video çekerek açıkladı.

Jamppi kimdir?

2019’da SJ Gaming de oynadığı oyunlarla öne çıkan 19 yaşındaki Finlandiyalı bir CS: GO oyuncusudur. Takımı Finlandiya Espor Liginde Sezon 6 ve Sezon 7’de birinci oldu. 2020’de BLAST Premier: Bahar 2020 Avrupa Showdown’u kazanan ENCE’ye transfer oldu. Ancak ENCE, BLAST finallerinde ve ESL Pro League’de başarısız olmuştu.

Tweet’inde Valorant’a geçmenin “yeni bir başlangıç” olacağını belirtiyor ve ayrıca VAC yasağından da birkaç kez bahsediyor: “Umarım en azından beni sınırlayacak herhangi bir yasak veya beni durdurabilecek bir şey yoktur.” En iyilerden biri olmayı umduğunu söyleyerek devam ediyor.

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