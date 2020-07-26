Jamie Vardy, Premier Lig'de gol kralı olan en yaşlı oyuncu oldu
Premier Lig'de 2019-2020 sezonu sona ererken Leicester City'nin İngiliz oyuncusu Jamie Vardy, 23 golle gol kralı oldu. 11 Ocak 1987 doğumlu Jamie Vardy, Premier Lig tarihinde gol kralı olan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçti
Premier Lig'de 2019-2020 sezonu sona ererken Leicester City'nin İngiliz oyuncusu Jamie Vardy, 23 golle gol kralı olmayı başardı. 11 Ocak 1987 doğumlu Jamie Vardy, 33 yaşında gol kralı oldu ve Didier Drogba'ya ait Premier Lig tarihinde gol kralı olan en yaşlı oyuncu unvanını eline geçirdi
Didier Drogba, 2009-10 sezonunda 32 yaşında Premier Lig'de gol kralı olmuştu