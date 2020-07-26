Premier Lig'de 2019-2020 sezonu sona ererken Leicester City'nin İngiliz oyuncusu Jamie Vardy, 23 golle gol kralı olmayı başardı. 11 Ocak 1987 doğumlu Jamie Vardy, 33 yaşında gol kralı oldu ve Didier Drogba'ya ait Premier Lig tarihinde gol kralı olan en yaşlı oyuncu unvanını eline geçirdi

Didier Drogba, 2009-10 sezonunda 32 yaşında Premier Lig'de gol kralı olmuştu