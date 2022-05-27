The Overlap podcastinde konuşan eski Liverpool oyuncusu Jamie Carragher Real Madrid’in Liverpool’un ligdeki rakipleri kadar iyi olmadığını ifade ederken finalde Liverpool’a güvendiğini belirtti.

‘’Bu sezon Real Madrid’i Şampiyonlar Ligi’nde izledim ve sadece Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’un tüm sezon boyunca aldıklarından daha fazla yenilgi aldılar. Real Madrid gerçekten çok iyi bir takım ancak her ne kadar elemiş olsalar da Manchester City’den de Chelsea’den de daha iyi bir takım değiller.’’

Real Madrid’in bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde yaptığı geri dönüşler hakkında da konuşan Jamie Carragher, İspanyol ekibinin aşırı şanslı olduğunu ifade etti.

‘’Ruhla, geri dönüşlerle maçları kazandılar ancak o maçlarda aşırı şanslılardı. Eğer her maçı geriden gelerek son dakikalarda kazandılar. O kadar iyi bir takım olsalardı en başından o duruma düşmezlerdi. Manchester City onları ilk maçta 6-2, Chelsea’ye de ikinci maçta 3-0 kaybetmelilerdi.’’

Carragher final hakkında Liverpool’a olan güvenini şu şekilde ifade etti.

‘’Tabi ki Real Madrid kazanabilir. Bu tek maçlık bir final ama bence Manchester City ve Liverpool tek maçlık bir finalde tam kadroyla ve kendi en iyi performanslarıyla sahada olduklarında Real Madrid’e karşı kesinlikle kazanırlar.’’