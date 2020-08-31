James Rodriguez Everton yolcusu

İspanyol devi Real Madrid’te istenmeyen adam ilan edilen James Rodriguez’in yeni kulübü belli oluyor. Bir dönem adı Galatasaray ile de anılan Kolombiyalı yıldız orta saha oyuncusuna İngiltere Premier Lig ekibi Everton talip oldu. Mavililer’in, Başkent temsilcisi ile büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun hafta içinde imzayı atması bekleniyor.