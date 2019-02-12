  • Haberler
  • NBA
  • James Harden serisini 30 maça çıkardı

James Harden serisini 30 maça çıkardı

Houston Rockets, all-star oyuncu kurucusu James Harden’ın 31 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 5 top çalmayla oynadığı Dallas Mavericks karşılaşmasından 120-104 galip ayrıldı.

12 Şubat 2019, Salı 10:53
- A +
James Harden serisini 30 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, all-star oyuncu kurucusu James Harden’ın 31 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 5 top çalmayla oynadığı Dallas Mavericks karşılaşmasından 120-104 galip ayrıldı.

Harden böylece arka arkaya 30. maçında 30 veya üstünde sayı kaydetti.

Ev sahibi Rockets’ta Chris Paul 17 sayı, 11 asist, Kenneth Faried 17 sayı, 8 ribaunt ve kenardan oyuna giren Gerald Green 19 sayı, 6 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Mavericks’in Sloven oyuncusu Luka Doncic’in 20 sayı, 10 ribaunt, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

- Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 107-104

Detroit Pistons-Washington Wizards: 121-112

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 99-90

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 127-125

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 99-112

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 120-104

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 130-120

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 120-111

Denver Nuggets-Miami Heat: 103-87

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.