James Harden serisini 30 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, all-star oyuncu kurucusu James Harden’ın 31 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 5 top çalmayla oynadığı Dallas Mavericks karşılaşmasından 120-104 galip ayrıldı.
Harden böylece arka arkaya 30. maçında 30 veya üstünde sayı kaydetti.
Ev sahibi Rockets’ta Chris Paul 17 sayı, 11 asist, Kenneth Faried 17 sayı, 8 ribaunt ve kenardan oyuna giren Gerald Green 19 sayı, 6 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.
Mavericks’in Sloven oyuncusu Luka Doncic’in 20 sayı, 10 ribaunt, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.
- Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 107-104
Detroit Pistons-Washington Wizards: 121-112
Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 99-90
Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 127-125
Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 99-112
Houston Rockets-Dallas Mavericks: 120-104
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 130-120
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 120-111
Denver Nuggets-Miami Heat: 103-87
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