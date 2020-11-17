NBA'de Houston Rockets'ın yıldızı James Harden, takımdan ayrılmaya çok yakın. Houston Rockets'ın kendisine önerdiği rekor ücretli sözleşme uzatma teklifini reddettiği belirtilen Harden'ın tamamen Brooklyn Nets'e takas edilmeye odaklandığı aktarılmakta.

Harden'ın Houston Rockets ile son yılı oyuncu opsiyonu olmak üzere 3 yıl için 133 milyon Dolar'lık bir sözleşmesi bulunuyor. ESPN'in haberine göre Houston Rockets, bu sözleşmeye ek olarak 2 yıl için 103 milyon Dolar'lık bir öneride bulundu. Harden, kabul etmesi durumunda yıllık 50 milyon Dolar'lık bir sözleşme alacak ilk oyuncu olacaktı fakat bu teklifi reddettiği aktarıldı.

James Harden'ın Houston Rockets'ın şampiyonluk hedefinden uzaklaştığını düşünerek Kevin Durant ve Kyrie Irving ile Brooklyn Nets forması giymek istediği aktarılmakta. James Harden, net şekilde Brooklyn Nets forması giymek istese de henüz Rockets ile Nets arasında somut anlamda sonuca yönelik bir görüşme gerçekleşmediği belirtiliyor. İki takım arasında temaslar başlasa da henüz Harden'ı Brooklyn'e getirecek somut bir teklifin olmadığı aktarıldı.

Harden'ın mevcut şartlarda devam eden sözleşmesi nedeniyle Houston Rockets, çok aceleci davranmazken Harden'ın en erken 2022'nin yaz aylarında serbest kalma hakkı bulunuyor.