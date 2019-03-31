James Harden, Rockets’ı taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden’ın üstün performansının yardımıyla, konuk ettiği Sacramento Kings’i 119-108 mağlup etti.

NBA’e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nda play-off’a kalmayı garantileyen Houston Rockets, ağırladığı Sacramento Kings’i 119-108’lik skorla geçerek sezonun 49. galibiyetine imza attı.

Rockets’ta all-star James Harden 50 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparak galibiyette başrolü oynadı.

Clint Capela 24 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yaparken, Chris Paul 22, Eric Gordon 17 sayıyla skora destek verdi.

Bu sezon 39. kez kaybederek play-off’a kalma umudu kalmayan Kings’te Bogdan Bogdanovic 24 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Buddy Hield 21 sayı, Marvin Bagley 20 sayı ve 12 ribaunt, De’Aaron Fox 18 sayı ve 10 asistle oynadı.

NBA’de yarın 7 maç oynanacak.

- Sonuçlar

Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers: 132-108

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 110-96

Houston Rockets-Sacramento Kings: 119-108

Detroit Pistons-Portland Trail Blazers: 99-90

Indiana Pacers-Orlando Magic: 116-121

New York Knicks-Miami Heat: 92-100

Chicago Bulls-Toronto Raptors: 101-124

Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 109-118

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 115-120

AA