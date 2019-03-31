James Harden, Rockets’ı taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden’ın üstün performansının yardımıyla, konuk ettiği Sacramento Kings’i 119-108 mağlup etti.
NBA’e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nda play-off’a kalmayı garantileyen Houston Rockets, ağırladığı Sacramento Kings’i 119-108’lik skorla geçerek sezonun 49. galibiyetine imza attı.
Rockets’ta all-star James Harden 50 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparak galibiyette başrolü oynadı.
Clint Capela 24 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yaparken, Chris Paul 22, Eric Gordon 17 sayıyla skora destek verdi.
Bu sezon 39. kez kaybederek play-off’a kalma umudu kalmayan Kings’te Bogdan Bogdanovic 24 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Buddy Hield 21 sayı, Marvin Bagley 20 sayı ve 12 ribaunt, De’Aaron Fox 18 sayı ve 10 asistle oynadı.
NBA’de yarın 7 maç oynanacak.
- Sonuçlar
Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers: 132-108
Brooklyn Nets-Boston Celtics: 110-96
Houston Rockets-Sacramento Kings: 119-108
Detroit Pistons-Portland Trail Blazers: 99-90
Indiana Pacers-Orlando Magic: 116-121
New York Knicks-Miami Heat: 92-100
Chicago Bulls-Toronto Raptors: 101-124
Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 109-118
Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 115-120
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