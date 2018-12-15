James Harden bu kıyafetle geldi, ortalığı yıktı!

NBA’de Houston Rockets, sahasında Los Angeles Lakers’ı 126-111 yendi. Mücadelenin başından sonuna kadar damgasını vuran isim ise; James Harden oldu. Toyota Arena’yı yine ilginç bir kıyafet giyerek gelen Harden daha karşılaşma öncesi, gözleri üzerine çekmişti. Yılan derisi ceketi ve takım olan diz üstü şortuyla adeta göz kamaştırdı. Harden’ın sadece saha dışında değil parkede de yıldız gibi parladı.

Yok böyle smaç

35 dakika süre alan Harden 50 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle ‘triple double’ yapıp, takımı Houston’ı zafere taşıdı. Harden, bir de daha ilk çeyreğin başında McGee’nin üzerinden yaptığı smaçla tribünleri ayağa kaldırdı. Lakers’ta LeBron James’in 29 sayı, Kyle Kuzma 24 sayı üretti.