Bayern Münih'in yeni yıldızlarından 17 yaşındaki Jamal Musiala, İngiltere ve Almanya arasında milli takım noktasında paylaşılamıyordu. Alt yaş kategorilerinde iki ülkenin de formasını giyen Musiala, Athletic'e verdiği röportajda A milli takım düzeyi için Almanya'yı seçtiğini açıkladı.

U-15, U-16, U-17 ve U-21'de İngiltere formaları giyen Musiala, sadece U-16'da da Almanya ile 2 maça çıkmıştı. Fakat geçtiğimiz günlerde Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw ile bir araya geldi ve kararını da Almanya'dan yana kullandı.

Kendisi için çok zor bir karar olduğunu, İngiltere'yi evi gibi gördüğünü belirten Stuttgart doğumlu Musiala; doğduğu ülkenin formasını giyme kararı aldığını açıkladı.