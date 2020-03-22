Jamal Murray ve Harper Hempel'in uygunsuz görüntüleri paylaşıldı

NBA'de Denver Nuggets forması giyen Jamal Murray ve kız arkadaşı Harper Hempel'in uygunsuz görüntüleri sosyal medyaya sızdı. Murray, hesabının hacklendiğini öne sürdü.

22 Mart 2020, Pazar 15:50 Son Güncelleme:
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Jamal Murray ve Harper Hempel'in uygunsuz görüntüleri paylaşıldı

Sosyal medya NBA'de Denver Nuggets forması giyen Jamal Murray ile kız arkadaşı Harper Hempel'ın sosyal medyaya sızan görüntülerini konuşuyor.

Jamal Murray'ın kişisel sosyal medya hesabından story olarak yapılan paylaşımda, kız arkadaşıyla olan uygunsuz görüntüleri yer aldı.

Paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılırken, Murray'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan deneyimli basketçi, şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden önce hayranlarımdan özür diliyorum. Hesabım hacklendi ve şu an bunun üzerine çalışılıyor. Teşekkürler."

Olay sonrasında kız arkadaşı Harper Hempel de, "Elinizde video varsa, lütfen silin" şeklinde bir tweet attı.

(Ajansspor)

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