Sosyal medya NBA'de Denver Nuggets forması giyen Jamal Murray ile kız arkadaşı Harper Hempel'ın sosyal medyaya sızan görüntülerini konuşuyor.

Jamal Murray'ın kişisel sosyal medya hesabından story olarak yapılan paylaşımda, kız arkadaşıyla olan uygunsuz görüntüleri yer aldı.

Paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılırken, Murray'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan deneyimli basketçi, şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden önce hayranlarımdan özür diliyorum. Hesabım hacklendi ve şu an bunun üzerine çalışılıyor. Teşekkürler."

Olay sonrasında kız arkadaşı Harper Hempel de, "Elinizde video varsa, lütfen silin" şeklinde bir tweet attı.

(Ajansspor)