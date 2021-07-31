Jamaikalı sporcular atletizm 100 metre finaline damga vurdu

Olimpiyat Stadı’nda koşulan 100 metre finalini Elaine Thompson, finiş çizgisine 10.61’lik derecesiyle geldi. Jamaikalı atlet, tüm zamanların en iyi ikinci derecesine de imza atarak, 1988 Seul Olimpiyatları’ndan bu yana kırılamayan olimpiyat rekorunun da sahibi oldu.

Eski olimpiyat rekoru 10.62’lik dereceyle ABD’li Florence Griffith Joyner’e aitti. Joyner, 10.49 ile dünya rekorunu elinde bulunduruyor.

Gümüş ve bronz madalyayı da Jamaikalı atletler kazandı. Gümüş madalyayı Shelly-Ann Fraser-Pryce (10.74), bronz madalyayı ise Shericka Jackson (10.76) elde etti.

Atletizmde 4x400 metre karışık bayrak yarışında Polonya, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Swiety-Ersetic ve Kajetan Duszynski’den oluşan Polonya, 3.09.87’lik dereceyle kendilerine ait olimpiyat rekorunu kırdı.