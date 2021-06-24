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Jalen Reynolds, Maccabi Tel Aviv'e döndü

Turkish Airlines EuroLeague'de geçtiğimiz sezon Bayern Münih ile oldukça başarılı bir performans sergileyen Jalen Reynolds, eski takımı Maccabi Tel Aviv'e döndü.

24 Haziran 2021, Perşembe 10:49 Son Güncelleme:
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Jalen Reynolds, Maccabi Tel Aviv'e döndü

Turkish Airlines EuroLeague'de geçtiğimiz sezon Bayern Münih'in başarısında büyük pay sahibi isimlerden Jalen Reynolds, eski takımına döndü. Reynolds, eski takımı Maccabi Tel Aviv ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

Geride kalan EuroLeague sezonunda iki sayılık atış isabet sayısında zirvede yer alan Reynolds, Bayern Münih formasıyla çıktığı 39 maçta 13.6 sayı, 5.8 ribaunt ortalamaları elde etmişti. 

Reynolds, 2019-20'de sezonun corona virüs nedeniyle iptali öncesinde Maccabi'ye transfer olmuş ve sadece 12 maçta ortalama 14 dakika sahada kalırken 5.7 sayı, 5.4 ribaunt ortalamaları yakalamıştı. 

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