Turkish Airlines EuroLeague'de geçtiğimiz sezon Bayern Münih'in başarısında büyük pay sahibi isimlerden Jalen Reynolds, eski takımına döndü. Reynolds, eski takımı Maccabi Tel Aviv ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Geride kalan EuroLeague sezonunda iki sayılık atış isabet sayısında zirvede yer alan Reynolds, Bayern Münih formasıyla çıktığı 39 maçta 13.6 sayı, 5.8 ribaunt ortalamaları elde etmişti.
Reynolds, 2019-20'de sezonun corona virüs nedeniyle iptali öncesinde Maccabi'ye transfer olmuş ve sadece 12 maçta ortalama 14 dakika sahada kalırken 5.7 sayı, 5.4 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.