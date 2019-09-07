Jailson’dan tam isabet

Hazırlık döneminde stoperlerin yaşadığı sakatlıklar sonrası Yanal, öğrencisini zorunlu olarak stoperde oynattı. Jailson, bu şansı çok iyi kullandı. 23 yaşındaki oyuncu, Başakşehir maçında Crivelli’nin golünden önce hata yapsa da ilk 3 haftada çok iyi bir performans sergiledi. Jailson, bu süreçte toplam 255 isabetli pasla ligin en iyisi oldu. Fenerbahçe, stopere Zanka ve Rami’yi transfer etti. Gustavo da bu bölgede deneniyor. Rekabet yüksek ancak Jailson’un da formayı bırakmaya hiç niyeti yok.