Jailson: Şampiyonlukla Fenerbahçe tarihine geçmek istiyorum

Brezilyalı orta saha oyuncusu, "İkinci yarıya daha iyi hazırlanarak hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Orta saha oyuncu, ön liberoyum ama hocam nerede oynamamı isterse hazırım. Her zaman elimden geleni yaparım. Takım arkadaşlarıma yardım ettiğim için çok mutluyum. Buradan gitmeyi asla istemem. Kontratımın sonuna kadar Fenerbahçe'de kalmak istiyorum. Hedefim burada şampiyonluk kazanarak Fenerbahçe tarihine geçmek. Brezilya Milli Takımı'nın formasını giymek istiyorum. Kim bilir belki bir gün gerçekleşir." dedi.