Jailson, Çin yolcusu

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha kapıda. Jailson’a Çin’den talip çıktı. Erol Bulut’un, “Satılabilir” raporu vermesinin ardından yönetim, Brezilyalı orta saha oyuncusunun bonservisini 5 milyon Euro olarak belirledi. Düzenli bir şekilde forma giymek isteyen Jailson’un da Çin’e gitmek istediğini yönetime ilettiği kaydedildi. Anlaşma gereği Sambacı’nın eski takımı Gremio, satıştan yüzde 15 pay alacak.