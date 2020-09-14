Jailson, Çin yolcusu

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson’a Çin’den talip çıktı. Erol Bulut’un, “Satılabilir” raporu vermesinin ardından yönetim, Brezilyalı oyuncunun transferi için bonservis bedelini 5 milyon Euro olarak belirledi.

14 Eylül 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Jailson, Çin yolcusu

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha kapıda. Jailson’a Çin’den talip çıktı. Erol Bulut’un, “Satılabilir” raporu vermesinin ardından yönetim, Brezilyalı orta saha oyuncusunun bonservisini 5 milyon Euro olarak belirledi. Düzenli bir şekilde forma giymek isteyen Jailson’un da Çin’e gitmek istediğini yönetime ilettiği kaydedildi. Anlaşma gereği Sambacı’nın eski takımı Gremio, satıştan yüzde 15 pay alacak.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...