Jahovic ve Guilherme taraftarlarla buluşuyor

12-22 Aralık tarihleri arasında BTCTurk Yeni Malatyaspor Passolig kartı alan ya da e-bilet kullanım süresini uzatan şanslı iki taraftar, Jahovic ve Guilherme’yle tanışma fırsatı yakalayacak.

BTCTurk Yeni Malatyaspor’un yıldızları Passolig aracılığıyla taraftarlarla bir araya geliyor. 12-22 Aralık tarihleri arasında BTCTurk Yeni Malatyaspor Passolig kartı alan ya da e-bilet kullanım süresini uzatan sarı-kırmızılı iki futbolsever, golcü futbolcu Adis Jahovic ve Brezilyalı Guilherme ile tanışma şansı yakalayacak. İki şansı taraftar ayrıca Jahovic ile Guilerme’nin imzalı formalarına da sahip olacak.



