Jahovic ve Guilherme taraftarlarla buluşuyor

12-22 Aralık tarihleri arasında BTCTurk Yeni Malatyaspor Passolig kartı alan ya da e-bilet kullanım süresini uzatan şanslı iki taraftar, Jahoviç ve Guilherme’yle tanışma fırsatı yakalayacak.

12 Aralık 2019, Perşembe 11:20
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Jahovic ve Guilherme taraftarlarla buluşuyor

12-22 Aralık tarihleri arasında BTCTurk Yeni Malatyaspor Passolig kartı alan ya da e-bilet kullanım süresini uzatan şanslı iki taraftar, Jahovic ve Guilherme’yle tanışma fırsatı yakalayacak.

BTCTurk Yeni Malatyaspor’un yıldızları Passolig aracılığıyla taraftarlarla bir araya geliyor. 12-22 Aralık tarihleri arasında BTCTurk Yeni Malatyaspor Passolig kartı alan ya da e-bilet kullanım süresini uzatan sarı-kırmızılı iki futbolsever, golcü futbolcu Adis Jahovic ve Brezilyalı Guilherme ile tanışma şansı yakalayacak. İki şansı taraftar ayrıca Jahovic ile Guilerme’nin imzalı formalarına da sahip olacak.


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